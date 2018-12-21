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İstanbul merkezli 12 ilde "ByLock" operasyonu yapıldı 39 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı Bylock'u kullandığı gerekçesiyle 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşmeprogramı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararıverilen 39 şüpheliden 14'ü yakalandı.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca,FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan "ByLock" kullanıcılarına yöneliksoruşturma sürüyor.
 
Bu kapsamda 39 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak''suçundan gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler hakkında ayrıca savcılığın talebiüzerine arama ve el koyma kararı da alındı.
 
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri,İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
 
Operasyonda şu ana kadar 14 kişi gözaltına alınırken diğerşüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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