3.Havalimanı canlı izle takip et 3.Havalimanı açılışı ne zaman saat kaçta yapılacak

3.Havalimanı canlı izle takip et! 3.havalimanı açılışı izleme linki haberimizde yer alıyor. 3.Havalimanı açılışı ne zaman saat kaçta yapılacak? Nefesler tutuldu 3.havalimanı açılış tarihine odaklanıldı. Peki 3.havalimanı açılışı izlemek için ne yapılmalıdır? Yeni havalimanının açılışına kimler gelecek soruları ise akıllarda. 3. havalimanı bugün saat 16.00'da açılacak. Açılış Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseriyle başlayacak. Cumhuriyetin 95'inci yıldönümü yeni havalimanı açılışla taçlanacak. Açılış saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseriyle başlayacak. Açılışa birçok ülkeden devlet başkanı ve bakan düzeyinde katılım var. Milyonların heyecanla beklediği İstanbul 3. Havalimanı'nın açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Bugün 90 milyon yolcu kapasiteli ilk fazı açılacak olan havalimanı bütün fazlar tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcusu ile dünyanın en büyük havalimanı olacak.İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında, THY iç hatlarda 31 Ekim'de Ankara, 1 Kasım'da Antalya, 2 Kasım'da İzmir'e ilk uçuşu gerçekleştirecek. İşte merak edilen 3.havalimanı canlı izleme linki ve detaylar star.com.tr'de...

3.HAVALİMANI AÇILIŞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

3. havalimanı bugün saat 16.00'da açılacak. Açılış Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseriyle başlayacak. Cumhuriyetin 95'inci yıldönümü yeni havalimanı açılışla taçlanacak. Açılış saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseriyle başlayacak. Açılışa birçok ülkeden devlet başkanı ve bakan düzeyinde katılım var.

Resmi açılış nedeniyle havadan önlemler alındı. Dev merkezin de içinde olduğu büyük bir alana uçuş yasağı getirildi. NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notunda 13:00 ile 23:59 saatleri arasında bölgeye helikopter gibi görerek uçuş yapan (VFR) trafiklerin devir aralarında olduğu görevli olmayan devlet ve sivil hava araçları trafiklerinin bölgeye yaklaşmasına, girişine ve kalkışına yasaklandı.

"İlk faz 42 ayda tamamlandı"

KDV dahil 26 milyar 140 milyon avroluk yapım, işletme ve devir bedeliyle ihalesini kazanan Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu'nca inşa edilen, yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli havalimanının ilk fazda, 1.4 milyon metrekarelik ana terminal binası, 2 pist, Hava Trafik Kontrol Kulesi ve destek binaları bulunuyor. 42 ayda tamamlanan ilk fazda yaklaşık 200 bin işçinin çalıştığı bildirildi.

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan havalimanının ilk fazının açılması için 6 milyar avroluk yatırım yapıldığı belirtilirken, havalimanının diğer etaplarının da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacağı bildirildi.

Açılış törenine çok sayıda devlet başkanı katılacak

Açılışa, Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı (Başbakan) Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah katılacak.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ın da açılışa katılacağı aktarıldı. Ayrıca, birçok ülkenin ulaştırma bakanları ile konuk devlet ve hükümet başkanlarına eşlik edecek dışişleri bakanları da açılışta yer alacak.

Havalimanı 250 havayolu şirketine hizmet verecek

İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında, THY iç hatlarda 31 Ekim'de Ankara, 1 Kasım'da Antalya, 2 Kasım'da İzmir'e ilk uçuşu gerçekleştirecek.

İlk uçuş Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'a

İlk yurt dışı uçuş ise 1 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 8 Kasım'da Azerbaycan'a yapılacak.

Temeli atıldığı günden bu yana birçok alanda ödül alan havalimanı, veri merkezindeki elektrik sistemleri 2N ve soğutma sistemleri N+1 yedekli yapıyla dizayn edilirken, Uptime Institute tarafından "Design (Tasarım)" belgesiyle sertifikalandırıldı. Uluslararası alanda rüşdünü ispat eden, adını sivil havacılık tarihine altın harflerle yazdıracak ve pek çok özelliğiyle ilklere imza atan İstanbul Yeni Havalimanı, Airbus A380 ve Boeing 747-8 gibi süper jumbo uçaklarının rahatlıkla yanaşabileceği ve yolcu deneyimi konusunda dünyada çığır açacak bir terminale sahip. Robotlar, yapay zeka, yüz tanıma ya da diğer kişisel bilgilerle işlem yapabilmeye olanak sağlayan havalimanı, yolcuların rahatı ve konforu için akıllı sistem, kablosuz internet, telsiz ve yeni nesil GSM altyapısı ile LTE, sensör ve konuşan 'nesneler' gibi son teknolojilerle donatıldı.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI NEREDE?

İstanbul Yeni Havalimanı Avrupa yakasında Karadeniz kıyısındaki bölgede yer alıyor. 76.5 kilometrekarelik genişliğe sahip, Tayakadın ve Akpınar köyleri arasındaki alana inşa edilen İstanbul Yeni Havalimanı, Çatalca, Göktürk Arnavutköy kavşağında ve Terkos Gölü’ne yakın bir alanda inşa edildi.

YENİ HAVALİMANINA NASIL GİDİLİR?

İstanbul Yeni Havalimanı’ndan şehir merkezine ulaşım metro, hızlı tren, taksi, otobüs ve özel araçlarla sağlanacak.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NA OTOBÜS İLE ULAŞIM

İstanbul Yeni Havalimanı'na 18 farklı hatta 150 otobüs, şehir merkezinden havalimanına ve havaalanından şehir merkezine yolcu taşıyacak. Havaalanından şehir merkezine en uzak hat Pendik yönünde 30 TL, en sık sefer düzenlenen hat ise 18 TL ile Yenikapı-Sirkeci.

İstanbul Yeni Havalimanı’ndan şehir merkezine olan otobüs hatları şu şekilde: Beylikdüzü Tüyap, Otogar, Bakırköy,Beşiktaş, Alibeyköy Cep Otogarı, Kadıköy, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir, Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NA METRO İLE ULAŞIM

İstanbul Yeni Havalimanı ile şehir merkezi arasında ulaşımı sağlayacak metro hatlarının çalışmaları devam ediyor. Gayrettepe-Yeni Havalimanı metrosu, 2019 yılı sonunda hizmete açılacak, 6 istasyon ve 27 kilometre uzunluğa sahip olacak Halkalı-Yeni Havalimanı metrosunun ise 2020 sonunda hizmete açılması planlanıyor.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NA TAKSİ İLE ULAŞIM

İstanbul Yeni Havalimanı işletmecisi İGA, yeni havaalanına yapılacak taksi hizmetleri konusunda İstanbul 34 No'lu Taksiciler Kooperatifi ile anlaştı. İlk etapta 660 taksinin çalışacağı havalimanında talebe göre taksi sayısı artabilecek.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NA ÖZEL ARAÇLA ULAŞIM

İstanbul Yeni Havalimanı’na özel araçla ulaşım için en kolay güzergah üçüncü köprü üzerinden sağlanıyor. Havalimanındaki kapalı ve açık otopark kapasitesi 40 bin. İstanbul Yeni Havalimanı'na özel araçları ile gelen yolcular, iki ay süreyle (30 Aralık 2018’e kadar) havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Çok sayıda oto kiralama ofisinin de yer alacağı havalimanında ulaşımı kolaylaştırmak adına paylaşımlı araç uygulamalarının da faaliyete geçmesi bekleniyor.

3. HAVALİMANI'NA 'İSTANBUL HAVALİMANI' TABELASI TAKILDI

3. Havalimanı'nın açılışı için geri sayım başladı. İsminin ne olacağı merak konusu olan havalimanı girşine takılan tabelada 'İstanbul Havalimanı' yazdığı görüldü.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI AÇILIŞINDA HAVAİST OTOBÜSLERİ HİZMET VERECEK

İstanbul Yeni Havalimanı’nın bugün gerçekleşecek açılış törenine katılacak misafirler HAVAİST otobüsleri tarafından havalimanı otoparkından etkinlik alanına taşınacak. İstanbul Yeni Havalimanı açılış programı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’na katılım sağlayacak davetliler İstanbul Yeni Havalimanı otoparkından etkinlik alanına ulaşımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. tarafından HAVAİST otobüsleri ile gerçekleştirilecek. HAVAİST otobüsleri (20 otobüs) 29 Ekim sabahı saat 06.00’dan itibaren etkinlik sonuna kadar hizmet verecek.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI ÜZERİNDE UÇUŞ YASAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi açılışını yapacağı İstanbul Yeni Havalimanı’nın içinde olduğu büyük bir alan üzerinde bugün 11 saatliğine uçuş yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok devlet başkanın da katılacağı İstanbul Yeni Havalimanı’nın bugün yapılacak resmi açılışı nedeniyle havadan da önlem alındı.Dev merkezin de içinde olduğu büyük bir alana uçuş yasağı getirildi. NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notunda 13:00 ile 23:59 saatleri arasında bölgeye helikopter gibi görerek uçuş yapan (VFR) trafiklerin de aralarında olduğu görevli olmayan devlet ve sivil hava araçları trafiklerinin bölgeye yaklaşmasına, girişine ve kalkışına yasaklandı.NOTAM'da, uçuş yasağının koordinatları ve bilgi notu paylaşıldı.

KONUYLA İLGİLİ YAYILAN NOTAM ŞÖYLE:

Konuyla ilgili yayınlanan NOTAM'da, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafınca görevlendirilen Devlet Hava Araçları, ambulans,şehit nakli,arama kurtarma, organ nakli’yangınla mücadele,terörle mücadele,Türk yıldızları ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na, istanbul Atatürk Havalimanı'na,Tekirdağ Çorlu Havalimanı’na iniş ve kalkış yapan ve geçiş müsaadesi olan sivil trafikler hariç görevli olmayan devlet hava araçlarının IFR/VFR ve tüm sivil VFR trafiklerin bölgeye yaklaşmasına,girişine ve kalkışına müsaade edilmeyecektir.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından görev yapması istenilen devlet hava araçlarının IFR/VFR uçuşları ve izin verilen sivil VFR trafiklerin NOTAMLI sahada uçuş yapabilmesi için koordine kurarak gerekli müsaadeyi alması gerekmektedir. İzin verilmesini takiben koordinatör tarafından ilgili ATC birimine bilgi verilerek uçuş serbest kılınacaktır" bilgileri yer aldı.