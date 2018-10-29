3.Havalimanı nerede nasıl gidilir 3.havalimanı adı nedir ne olacak açılış saati ne zaman

3.Havalimanı nerede nasıl gidilir 3.havalimanı adı nedir ne olacak? Heyecanla beklenen 3.havalimanı açılışı bugün yapılıyor. Peki 3.havalimanı tam nerede? 3.havalimanı ismi ne olacak? Yeni havalimanı haritası nasıl? 3. Yeni Havalimanı Avrupa yakasında Karadeniz kıyısındaki bölgede yer alıyor. Tayakadın ve Akpınar köyleri arasındaki 76,5 milyon metrekare alan üzerinde inşa edilen İstanbul Yeni Havalimanı, Çatalca, Göktürk Arnavutköy kavşağında ve Terkos Gölü'ne yakın bir alanda inşa edildi. Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun kesiştiği noktada önemli bir merkezi olan İstanbul Yeni Havalimanı, dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olarak büyük bir uçuş ağının merkezi olacak. Yeni Havalimanı'na ulaşım birçok ulaşım araçları ile sağlanabilecek. Özel araçlarla gidilebilecek olan Yeni Havalimanı'na otobüs, hızlı tren ve metro ile de kolaylıkla ulaşım olacak.. İşte merak edilen 3.havalimanı adı yol güzergahı star.com.tr’de…

3.HAVALİMANI AÇILIŞ SAATİ NE ZAMAN?

Yeni havalimanının açılışına kimler gelecek soruları ise akıllarda. 3. havalimanı bugün saat 16.00'da açılacak.

3.HAVALİMANI ADI NEDİR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuyla birlikte açılışı yapılacak olan 3. Havalimanı'nın isminin belli olduğu iddia edildi.3. Havalimanı'nın isminin belli olduğuna ilişkin bir fotoğraf sosyal medyanın gündemi oturdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı yeni havalimanının adının "İstanbul" olduğu iddia edildi.Sosyal medyada yer alan fotoğrafta asılan tabelada "İstanbul Havaalanı, İstanbul Airport" yazdığı görülüyor.

3. İSTANBUL YENİ HAVALİMANI NEREDE?

3. Yeni Havalimanı Avrupa yakasında Karadeniz kıyısındaki bölgede yer alıyor. Tayakadın ve Akpınar köyleri arasındaki 76,5 milyon metrekare alan üzerinde inşa edilen İstanbul Yeni Havalimanı, Çatalca, Göktürk Arnavutköy kavşağında ve Terkos Gölü'ne yakın bir alanda inşa edildi.

YENİ HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR?

Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun kesiştiği noktada önemli bir merkezi olan İstanbul Yeni Havalimanı, dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olarak büyük bir uçuş ağının merkezi olacak. Yeni Havalimanı'na ulaşım birçok ulaşım araçları ile sağlanabilecek. Özel araçlarla gidilebilecek olan Yeni Havalimanı'na otobüs, hızlı tren ve metro ile de kolaylıkla ulaşım olacak.

OTOBÜS İLE ULAŞIM

İstanbul Yeni Havalimanı'na 18 farklı hatta 150 otobüs, şehir merkezinden havalimanına ve havaalanından şehir merkezine yolcu taşıyacak. Yeni Havalimanı'ndan şehir merkezine en uzak hat Pendik yönünde 30 TL, en sık sefer düzenlenen hat ise 18 TL ile Yenikapı-Sirkeci.

İstanbul Yeni Havalimanı'ndan şehir merkezine olan otobüs hatları şu şekilde:

Yeni Havalimanı-Mecidiyeköy arasında gerçekleştirilecek H2 hattı sırasıyla Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı'ndan geçerek, Yeni Havalimanına ulaşacak. H3 Yeni Havalimanı-Halkalı hattı ise Gümrük, 4.Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi' nden geçerek Yeni Havalimanı'na ulaşırken en az durağa sahip hat olan H4 Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattı Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent' ten geçerek İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşacak.

METRO İLE ULAŞIM

İstanbul Yeni Havalimanı ile şehir merkezi arasında ulaşımı sağlayacak metro hatlarının çalışmaları devam ediyor. Gayrettepe-Yeni Havalimanı metrosu, 2019 yılı sonunda hizmete açılacak, 6 istasyon ve 27 kilometre uzunluğa sahip olacak Halkalı-Yeni Havalimanı metrosunun ise 2020 sonunda hizmete açılması planlanıyor.

YENİ HAVALİMANI İÇİN ORTAK ALTYAPI KURULDU

Yeni Havalimanı'nda iletişim noktasında Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell iş birliğiyle ortak altyapı kuruldu. Böylece yeni havalimanında cep telefonu, siber altyapı ortak kullanılacak.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bulunan bilişim teknolojileri sisteminin altyapı ve yazılım hizmetlerini sağlamak üzere de İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından İGA Bilişim şirketi kuruldu. İGA Bilişim, yerli mühendislerin geliştirdiği milli sistemleri kullanacak.

"Teknoloji üssü gibi hizmet verecek ve dünyanın en akıllı havalimanlarından" biri olacak havalimanı, Türkiye'nin teknolojik kalkınma sürecine de büyük ivme katacak.

GÜVENLİKTE SON TEKNOLOJİ KULLANILDI

Güvenliğin üst düzeyde ve son teknolojilerle sağlanacağı yeni havalimanında ilk kez yer radarları kullanılacak.

Hareketlilik 2,5 kilometre mesafeden başlayarak tespit edilecek. 60 metrede bir sabit kameralar, 360 metrede bir PTZ kameralar, 720 metrede bir kurulan termal kameralar ve fiber optik sensörler sayesinde hareketin kaynağı bulunacak. İki farklı istasyonda konuşlanan güvenlik güçleri olay yerine hızla intikal edecek.

Terminal ve otoparklardaki 9 bin akıllı kameraya 8 kusurlu hareket tanımlandı. Bu hareketlerden birini yapanlar anında belirlenecek.

Plaka tanıma sistemlerinin de olduğunu havalimanında, yüz tanıma için altyapı kuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 29 Ekim'de ilk fazı hizmete alınacak İstanbul Yeni Havalimanı böylece büyüklüğünden altyapısına, güvenlik sistemlerinden mimarisine kadar pek çok alanda dünyaya örnek olacak.

Ayrıca yıl sonuna kadar İstanbul Yeni Havalimanı'ndan şehir merkezine toplu taşıma ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilecek, havalimanı otoparkı da ücretsiz kullanılabilecek.

KAÇA YAPILDI KİM YAPTI?

KDV dahil 26 milyar 140 milyon avroya ihale edilen İstanbul Yeni Havalimanı toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edildi. Bugün ilk fazı açılacak havalimanının bu bölümü için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nı yapım ihalesini Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu kazandı. Bu firmaların içinde yer aldığı İstanbul Grand Airport (İGA) ismiyle şirket kuruldu. Havalimanı İGA tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapıldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

DÜNYA ÇAPINDA ÖDÜLLER ALDI

Daha açılmadan birçok alanda ödül alan havalimanının, veri merkezindeki elektrik sistemleri 2N, soğutma sistemleri N+1 yedekli yapıyla dizayn edildi ve Uptime Institute tarafından "Design (Tasarım)" sertifikasıyla sertifikalandırıldı. Proje ilk ödülünü, hava trafik kontrol kulesi ve teknik binasıyla Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi'nden 2015'te düzenlenen yarışmada aldı.

ULAŞIM YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

İstanbul Yeni Havalimanı böylece büyüklüğünden altyapısına, güvenlik sistemlerinden mimarisine kadar pek çok alanda dünyaya örnek olacak. Yıl sonuna kadar İstanbul Yeni Havalimanı'ndan şehir merkezine toplu taşıma ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilecek. Yolcular in yakın mesafe için 12, en uzak mesafe için ise 30 liralık bedeli istanbulkart ile ödeyebilecek.