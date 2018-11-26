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48'i asker 51 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 3'ü sivil, 48'i asker olmak üzere 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Asker şüphelilerin 43'ünün halen görevde olduğu bildirildi.

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