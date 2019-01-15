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96'sı muvazzaf 115 asker hakkında FETÖ'den yakalama kararı verildi

Konya, Muğla ve Ankara merkezli Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 96'sı muvazzaf 115 asker hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

  • DHA, İHA
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik bugüne kadar sürdürdüğü soruşturmalarda  örgüt üyesi askeri personel ve  bunlara mahrem imamlık yaptığı ileri sürülen şüphelilerin ifadesi doğrultusunda 50 örgüt mensubunun daha kimliği belirlendi. Bunun üzerine 32'si muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı verildi. Konya merkezli 31 ilde bugün sabah saatlerinde eş zamanlı başlatılan operasyonda şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
 
MUĞLA’DA 15 MUVAZZAF’A GÖZALTI KARARI  
 
FETÖ terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki ‘mahrem yapılanmasına’ yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem yapı içindeki şahısların kullandığı değerlendirilen ve incelenen HTS kayıtlarında 180 sabit telefonun bazıları ile ardışık irtibat kayıtları olduğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla merkezli İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, İzmir ve Eskişehir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden bir binbaşı, 2 Üsteğmen, bir Teğmen ve kalanların Astsubay olduğu açıklandı.
 
Gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanmasının ardından emniyetteki ifadeleri sonrası Muğla adliyesine sevk edilecekleri açıklandı.
 
ANKARA'DA 50 MUVAZZAF ASKERE FETÖ GÖZALTISI
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli şüphelilerin, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri ve teşhisleri sonucu FETÖ terör örgütü ile irtibatları saptanan 3 teğmen, 47 astsubay olmak üzere 50 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda şüphelilerin büyük bölümü gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri devam eden şüphelilerin tamamının aktif görevde olduğu belirtildi.

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

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