Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında 09 JC 938 plakalı otomobili durdurdu. Narkotik ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin, narkotik köpeği Nmak ile araçta yaptığı aramada, 2 kilo skunk ele geçirdi. Aracın sahibi İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile yanındaki Tuncay Necip B.´yi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.