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3'üncü sınıf emniyet müdürü, uyuşturucudan gözaltına alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Nmak' ile yapılan aramada 2 kilo skunk ele geçirildi. Aracın sürücüsü, 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile yanındaki Tuncay Necip B. gözaltına alındı.

  • DHA
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Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında 09 JC 938 plakalı otomobili durdurdu. Narkotik ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin, narkotik köpeği Nmak ile araçta yaptığı aramada, 2 kilo skunk ele geçirdi. Aracın sahibi İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile yanındaki Tuncay Necip B.´yi gözaltına alındı.
 
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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