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  • 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası! Ölü ve çok sayıda yaralı var
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4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

AA5 Nisan 2025 Cumartesi 07:01 - Güncelleme:
4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası! Ölü ve çok sayıda yaralı var
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İstanbul- İzmir otoyolu Orhangazi mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 78 DA 315, 34 DK 3062, 34 HUY 924 ve 34 HEL 335 plakalı otomobiller birbiriyle çarpıştı.

Kaza sonucu 4 araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

S. B, E. H. K, A. Ç. ve eşi E. Ç. ile ismi öğrenilemeyen 4 kişi Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan E.H.K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.

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