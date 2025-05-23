4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 1 milyar 785 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütü üyesi 64 şüpheli yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

"1 Milyar 785 Milyon TL hesap hareketliliği bulunan 4 ayrı Dolandırıcı Organize Suç Örgütü üyesi 64 şüpheliyi yakaladık"



Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 64 şüpheli yakalandı❗️... pic.twitter.com/9x72Ow2H6m