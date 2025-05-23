İSTANBUL 30°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2025 Cuma / 26 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0287
  • EURO
    44,1794
  • ALTIN
    4159.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütü çökertildi
Güncel

4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütü çökertildi

1 milyar 785 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütü üyesi 64 şüpheli yakalandı.

23 Mayıs 2025 Cuma 08:00 - Güncelleme:
4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütü çökertildi
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 1 milyar 785 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütü üyesi 64 şüpheli yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

  • organize suç örgütü
  • dolandırıcılık
  • operasyon

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.