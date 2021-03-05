4 bin 800 litre kaçak akaryakıt yakalandı

DHA 05 Mart 2021 Cuma 09:57 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 09:57

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kamyonette de arama yaptı. Aramada kamyonetin kasasında 4 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Ekipler, Reşatbey Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ile Hadırlı Mahallesi'nde içki imalathanesi olarak kullanılan bir ikamete baskın yaptı. Baskında 432 litre sahte rakı, 185 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.

Her üç olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.