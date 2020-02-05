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Güncel

Avcılar Belediyesi'ne ait araçlar CHP mitinglerine çalışmış!

Avcılar Belediyesi'ne ait araçların, CHP mitinglerine çalıştığı tespit edildi. Araçların, CHP'nin miting dönemi boyunca 3 milyon 935 bin 349 kilometre yol yaptığı ve 4 bin 813 sefer karşılığında ise hiçbir ücret alınmadığı belirlendi.

05.02.2020  08:32 - Güncelleme: 05.02.2020  08:32

CHP’li Avcılar Belediyesi’ne ait kurum araçlarının partinin mitinglerinde mevzuata aykırı olarak görevlendirildiği ve etkinlik adı altında mitinglere katılımcı taşıdığı tespit edildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Avcılar Belediyesi’nin mevzuata aykırı olarak görevlendirdiği araçların toplam 4 bin 813 sefer gerçekleştirdiği, seferler için toplamda 3 milyon 935 bin 349 kilometre yol katettiği ve yapılan araç görevlendirmeleri karşılığında ilgililerden hiçbir ücret talep etmediği ortaya çıktı.

MİTİNGDEN MİTİNGE

Sayıştay tarafından yapılan incelemede, yapılan seferlere ilişkin örneklere de yer verildi. Avcılar Belediyesi’nin etkinlik adı altında yapılan Yalova, Edirne ve İstanbul Maltepe’ye araç görevlendirmelerinin 24 Haziran seçimleri öncesi CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin de söz konusu yerlerdeki mitingleriyle aynı günlerde olduğu tespit edildi. Sayıştay, “Belediye bütçesinden siyasi partiler için harcama yapması, belediye hizmet araçlarının siyasi partilerin işleri için bedelsiz olarak kullandırılması mevzuat hükümlerine aykırıdır” ifadesini kullandı.

CHP’YE TAHSİS EDİLDİ

Özel Kalem Müdürlüğü’ne tahsis edilen bir makam aracın da nasıl CHP mitinglerinde görevlendirildiği şu ifadelerle anlatıldı: “Söz konusu otobüs görevlendirmeleri dışında kiralanarak Özel Kalem Müdürlüğü’ne tahsis edilen araç Haziran ayı boyunca herhangi bir görev kağıdı olmaksızın, Türkiye’nin 17 iline gitmiştir. Gitmiş olduğu illerde taşıt tanıma sistemi ile idare bütçesinden akaryakıt aldığı tespit edilmiştir. Akaryakıt alınan şehirler ile bulguda bahsedilen Cumhurbaşkanı adayının miting yaptığı şehirler ve miting tarihleri birlikte değerlendirildiğinde söz konusu aracın siyasi parti hizmetinde görevlendirildiği ortaya çıkmaktadır.”

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