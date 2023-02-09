4 binden fazla Mehmetçik Hatay'daki deprem bölgesinde görev yapıyor

Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.

Mehmetçiğin tüm sahada elinden gelen gayreti göstermeye devam ettiğini belirten Bakan Akar, "2'inci Ordu'nun tamamı, TSK'nın batıda bulunan birliklerinden de personel sağlamak suretiyle bu mücadeleyi en iyi şekilde başarmak için her türlü gayreti göstermekteyiz." diye konuştu.

Mehmetçiğe ilaveten, askeri fabrikalardan, tersanelerden ve MKE'den mevcut işçiler ve teknik personelin de bölgeye getirildiğini aktaran Akar, şöyle devam etti:

"Depremin olduğu ilk anda itibaren bu Acil Durum Kriz Merkezi'ni Bakanlığımıza teşkil ettik. O günden itibaren de çalışmalarımızı koordine etmekte ve süratli bir şekilde geliştirmekteyiz. Bu kriz merkezinin tesisini müteakip ilk olarak ihtiyaç duyulan personel ve malzemenin sevkini sağlayabilmek için Hava Kuvvetlerimizle yardım köprüsünü kurduk. Bu köprü hala çalışmalarını sürdürmektedir. Bu manada tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle bu personel ve malzeme naklini desteklemeye devam ediyoruz."

Bakan Akar, ayrıca müsait helikopterlerden şu anda 41'inin kullanıldığını, ihtiyaç olduğunda kullanacak şekilde planlamanın yapıldığını aktardı.

Başlangıçta olumsuz hava koşullarının hava faaliyetlerini ciddi şekilde geciktirdiğini belirten Akar, ancak son iki gündür hem uçakların hem de helikopterlerin rahat bir şekilde bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

"HATAY HAVAALANI EN KISA ZAMANDA FAALİYETE BAŞLAYACAK"

Hava araçlarının dün 180 sorti yapmak suretiyle buradaki faaliyetlerini gerçekleştirdiğini ifade eden Akar, "Şu anda deprem bölgesinde bir tek sorunlu havaalanı Hatay Havaalanı, çok yoğun bir çalışma içinde arkadaşlarımız, en kısa zamanda faaliyete başlayacak." dedi.

Hatay Havaalanının faaliyete girmesiyle çok daha hızlı şekilde Hatay'a gerekli desteği sürdürmeye devam edeceklerini belirten Akar, yurt içinden ve dışından gelen faaliyetleri özellikle İncirlik'te toplamaya gayret gösterdiklerini, ayrıca Gaziantep Havaalanını da bu şekilde kullandıklarını söyledi.

Gelen malzemeyi ve personeli kara yolu veya hava yoluyla, acil konuları da helikopterlerle ilgili noktalara ulaştırdıklarını anlatan Hulusi Akar, "Şu ana kadar 9 bini aşkın, yurt içinden ve yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere teknik personel bölgeye ulaştırıldı." şeklinde konuştu.

Ayrıca 350 tondan fazla nitelikli malzemenin de ihtiyaç olan yerlere aktarıldığını bildiren Akar, tüm hava araçlarının geriye dönüşleri sırasında ise hasta, yaralı veya diğer ihtiyaç sahibi depremzedeleri taşıdıklarını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AFAD yetkilileri ve valilerle yaptıkları temaslar çerçevesinde onlardan gelen tüm talepleri karşılamak için azami gayret gösterdiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizden ihtiyaç duyulan personeli bölgeye nakletmiş durumdayız. Mevcutlara ilaveten, toplam 39 komando taburumuz bölgeye intikal etti. Ayrıca 28 arama kurtarma timimiz ve yardım timlerimiz de bölgede görev yapmaya başladılar. Malumunuz depremden en çok etkilenen yerlerden biri Hatay'dır. Hatay'da şu anda 4 binden fazla Mehmetçik görev yapmakta. Canla, başla mücadeleye katılmaktadırlar."

"YARIN İÇİN ÖNEMLİ GELİŞMELERDEN BİRİNİN DE SIHHİYE HASTANELERİ"

Akar, yarın için önemli gelişmelerden birinin de sıhhiye hastanelerinin nakli olduğunu belirterek, "En öncelikle de ABD'nin gönderdiği bir sahra hastanesi var. Bunu da Hatay'a taşımak üzere bizim CH-47 dediğimiz Chinook helikopterimizi görevlendirdik. Yarın sabahtan itibaren buraya taşımaya, daha sonra da buradaki vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya çalışacağız." bilgisini verdi.

Ayrıca deprem bölgelerindeki bütün kışlaları ve tesisleri de depremzedeler için açtıklarını kaydeden Bakan Hulusi Akar, "Daha orta ve uzun vadede çalışmalar için de şimdiden askeri eğitim merkezlerimiz, yaz eğitim merkezlerimiz var, bu merkezler hizmete açıldı, depremzedelerimiz buradan yararlanmaya başladılar." dedi.

Savaşta kullanılmak üzere ayırdıkları sahra mutfağı ve fırınlarla, soğuk iklim çadırlarını ve jeneratörleri de bölgeye sevk ettiklerini bildiren Akar, bunlara ilaveten her türlü giyecek ve battaniye benzeri, soğuğa karşı dayanıklı ellerinde ne varsa depremzedelere dağıttıklarını söyledi.

Bununla birlikte acil ihtiyaçlar çerçevesinde yemek ve ekmek dağıtımını da başlattıklarını, Valiliklerle koordinasyon içinde bu çalışmaların da sürdüğünü söyleyen Akar, "Deprem olduğundan şu ana kadar toplam 600 bin kumanyayı ve 250 bin ekmeği de vatandaşlarımıza dağıtmış bulunuyoruz." dedi.

GÜNDE 40 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK

Bakan Akar, şu anda aldıkları tedbirlerle günde 40 bin kişiye sıcak yemek verebilecek noktaya ulaştıklarını, bunu da etkin şekilde kullanacaklarını ifade etti.

Bölgede en çok sıkıntı duydukları konunun başında akaryakıt sorununun geldiğini ifade eden Akar, "Bu konuda da yine biz kendi stoklarımızdan ve 'NATO POL' dediğimiz, NATO tarafından kullanılan akaryakıtı da bir şekilde uygun yöntemlerle halkımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Bununla ilgili gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra illerde, bu petrolden de bu depolardan da yararlanmak mümkün, bunu da kullanacağız." diye konuştu.

"22 GEMİ İLE ŞU AN İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE GÖREV YAPMAKTAYIZ"

TSK'ye ait sahra hastanesinin Kahramanmaraş'ta kurulduğunu ve dün itibarıyla hizmet vermeye başladığını da hatırlatan Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bütün bunların yanı sıra bu karadan ve havadan yaptığımız çalışmalara ilaveten, deniz vasıtalarımızı kullanmak suretiyle, burada hem malzemelerin personelin ve malzemelerin batıdan doğuya taşınması, İskenderun Körfezi'ne, diğer taraftan da buradaki yaralı ve hastalarla depremzedeleri batıya ulaştırma konusunda da bir şekilde burada bir deniz ulaştırma köprüsü kuruldu. Burada TCG İskenderun, Sancaktar, Bayraktar, Osmangazi başta olmak üzere toplam 22 gemi ile şu an İskenderun Körfezi'nde görev yapmaktayız. Bunlardan iş makineleri bölgeye gönderilmekte, çadır vesaire gibi malzemeler gönderilmekte."

Akar, ayrıca bu gemilerde sağlık hizmeti verildiğini belirterek, "Bayraktar hastane düzenine geçirildi, orada gerekli tedbirler alındı, bölgede sağlık hizmeti vermeye yarından itibaren başlayacaklar." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin ilk anından itibaren bakanlık olarak bütün personeli kan bağışı için Kızılay Kan Merkezleri'ne yönlendirdiklerini de belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de kederde ve kıvançta bir olduğumuz asil milletimizin emrinde, görevinin başında." diye konuştu.