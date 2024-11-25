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  • 4 çoban yaklaşık 500 küçükbaş hayvanla mağarada mahsur kaldı
Güncel

4 çoban yaklaşık 500 küçükbaş hayvanla mağarada mahsur kaldı

Mersin'in Mut ilçesinde, tipi nedeniyle sığındıkları mağarada mahsur kalan 4 çobanın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

AA25 Kasım 2024 Pazartesi 10:17 - Güncelleme:
4 çoban yaklaşık 500 küçükbaş hayvanla mağarada mahsur kaldı
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İlçenin yüksek kesimlerindeki Çivi ve Ballı mahallelerini birbirine bağlayan Karçiv mevkisinde gece saatlerinde hayvanlarıyla dönüş yolunda yoğun kar yağışına yakalanan çobanlar Hidayet Aydın, Faruk Akçelik, Altan Köse ve Mustafa Doğan, bölgedeki bir mağaraya girdi.

Tipi nedeniyle burada mahsur kalan çobanlar, durumu yakınlarına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD), Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve Mut Belediyesi ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle mağaraya ulaşamadı.

Ekipler, mevkiye yönlendirilen paletli ambulansla mağaraya ilerlemeye çalışılıyor.

- "YAKLAŞIK 500 KÜÇÜKBAŞ HAYVANLA BERABER MAĞARADALAR"

Bölgedeki çalışmaları yerinde takip eden AK Parti İlçe Başkanı Adem Çopur, AA muhabirine, gece saatlerinde mağarada mahsur kalan çobanları kurtarmak için çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Çopur, hava koşullarının çalışmaları zorladığını belirterek, "Devletimizin tüm yetkili kuruluşları burada ama maalesef tipi çok yoğun. İş makineleri ilerleyemiyor. Defalarca deneme yapmamıza rağmen ulaşım sağlayamadık. Çobanlarımız yaklaşık 500 küçükbaş hayvanla beraber köye 20 kilometre civarındaki mağaradalar. İrtibat sağlayamıyoruz. Paletli ambulansla mağaraya ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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