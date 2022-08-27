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Güncel

4 gün önce denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 4 gün önce girdiği denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

AA27 Ağustos 2022 Cumartesi 16:34 - Güncelleme:
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Millet bahçesi sahilinden 23 Ağustos'ta girdiği denizde kaybolan Suriye uyruklu Süleyman Mahmut Veli'yi (20) arama çalışmaları devam etti.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK), İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıçları ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmada, gencin cesedi kaybolduğu yerin yaklaşık 400 metre uzaklığındaki bir kayaya sıkışmış halde bulundu.

Ekiplerin, sudaki kayanın ağırlığı nedeniyle cesedi sıkıştığı yerden çıkaramaması üzerine olay yerine vinç yönlendirildi.

Vinçle kayanın kaldırılmasının ardından sudan çıkarılan Veli'nin cesedi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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