4 gün önce öğrendiği lösemi genç kızı hayattan kopardı

IHA 28.01.2020 14:05 - Güncelleme: 28.01.2020 14:05

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi’nde yaşayan 27 yaşındaki Kübra Ataş’a 25 Ocak tarihinde rahatsızlığı sebebi ile gittiği Derince Eğirtim ve Araştırma Hastanesinde lösemi teşhisi konuldu. Teşhis sonrasında Ataş, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Ataş, tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. Ataş’ın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Kübra Ataş’ın cenazesi İzmit ilçesi Alikahya Hayırsevenler Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığı’nda toprağa verildi.