4 gündür her yerde aranıyordu! Ölü bulundu

Samet Şeker'den (22) haber alamayan ailesi, 22 Eylül Pazar günü 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce arama çalışması başlatıldı.

Şeker'in son olarak 06 DA 0069 plakalı otomobiliyle Çorum-İskilip kara yolunda görüldüğünün tespit edilmesi üzerine arama çalışmalarına bu bölgede devam edildi.

Arama çalışmaları sırasında yol kenarındaki bahçeye devrilmiş halde bulunan otomobilde ekiplerce yapılan incelemede, araçta bulunan Şeker'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

