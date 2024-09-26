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4 gündür her yerde aranıyordu! Ölü bulundu

Çorum'da kayıp ihbarı nedeniyle 4 gündür aranan kişi, yol kenarındaki bahçeye devrilen otomobilinde ölü olarak bulundu.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 22:02 - Güncelleme:
4 gündür her yerde aranıyordu! Ölü bulundu
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Samet Şeker'den (22) haber alamayan ailesi, 22 Eylül Pazar günü 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce arama çalışması başlatıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Şeker'in son olarak 06 DA 0069 plakalı otomobiliyle Çorum-İskilip kara yolunda görüldüğünün tespit edilmesi üzerine arama çalışmalarına bu bölgede devam edildi.

Arama çalışmaları sırasında yol kenarındaki bahçeye devrilmiş halde bulunan otomobilde ekiplerce yapılan incelemede, araçta bulunan Şeker'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

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