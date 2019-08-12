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4 gündür kayıp olan orman işçisi, kestiği ağacın altında ölü bulundu

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, kendisinden 4 gündür haber alınamayan orman işçisi Mevlüt Bağ (55), ormanlık alanda ölü bulundu. Bağ'ın kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği, cesedinin ise yayılan kötü koku nedeniyle çobanlar tarafından bulunduğu öğrenildi.

  • DHA
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Acıpayam ilçesi Gölcük Mahallesi ve Degirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda koyun otlatan çobanlar, ağaç kesimi yapılmış bir alandan kötü koku yayıldığını fark etti. Kokunun geldiği yöne giden çobanlar, kesilen ağacın altında kalmış bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarmanın yaptığı incelemede çürümeye başlamış olan cesedin 4 gündür kendisinden haber alınamayan orman işçisi Mevlüt Bağ'a ait olduğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri tarafından ağacın altından çıkarılan Bağ'ın cesedi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede orman işçisi Bağ'ın kesim yaptığı esnada ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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