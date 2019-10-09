O ilçelerde eğitime iki gün ara verildi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Bu arada, harekat dolayısıyla Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullar iki gün tatil edildi.

Bu kapsamda, Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi.