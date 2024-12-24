İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2024 Salı / 23 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2816
  • EURO
    36,7843
  • ALTIN
    2968.81
  • BIST100
    9635.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

4 ilde DEAŞ operasyon! 10 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

AA24 Aralık 2024 Salı 09:45 - Güncelleme:
4 ilde DEAŞ operasyon! 10 şüpheli tutuklandı
ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İzmir, Mersin, Adana ve Manisa'da örgüte fon topladığı gerekçesiyle 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

Polis ekiplerince 4 ilde 10 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerden 4 bin 110 dolar, 7 bin 205 avro, 434 bin 650 lira, 40 gram altın, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 6'sı serbest bırakıldı.

Ekipler, 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

  • İzmir DEAŞ operasyon
  • terör şüphelileri
  • tutuklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.