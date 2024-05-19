İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2024 Pazar / 12 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 4 ilde dolandırıcılık operasyonu! 35 şüpheliden 18'i tutuklandı
Güncel

4 ilde dolandırıcılık operasyonu! 35 şüpheliden 18'i tutuklandı

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 18'i tutuklandı.

AA19 Mayıs 2024 Pazar 10:14 - Güncelleme:
4 ilde dolandırıcılık operasyonu! 35 şüpheliden 18'i tutuklandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 2 şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Şebekelerden birinin üyelerinin, iletişime geçtikleri kişilere müstehcen fotoğraflar gönderdiği, sonrasında bu görsellerin çocuklara ait olduğunu söyleyerek tehdit ettikleri 32 kişiyi yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Diğer şebekenin üyelerinin de ürün satma vaadiyle 15 kişiden 1,5 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Polis ekiplerinin 3 aylık takibinin ardından kimlikleri saptanan 35 zanlı, Adana, Mersin, İstanbul ve Bilecik'teki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 17'si ise serbest bırakıldı.

  • dolandırıcılık operasyonu
  • Adana
  • şüpheli tutuklaması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.