4 ilde düzenlenen yasadışı silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince yasadışı silah ticareti yaptığı ileri sürülen gruplara yönelik yapılan çalışmalar sonucu Kocaeli'nin İzmit, Kartepe ve Gölcük, İstanbul'un Pendik, Sakarya'nın Adapazarı, Hendek, Akyazı ve Sapanca, Kastamonu'nun ise Şenpazar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Değişik çap ve markalarda 18 tabanca, 20 şarjör, değişik çaplarda 2 bin 36 tabanca fişeği, 4 av tüfeği ile 2 kurusıkı tabanca ve 2 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen 8 şüpheliden, H.S, A.K, H.A, A.D. ve A.Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklandı, F.B, M.Y. ve E.H. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer şüpheliler ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.