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4 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu düzenleniyor. Aralarında doktorların da bulunduğu 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

  • Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında daha önce işlem yapılmadığı anlaşılan, ancak Bank Asya hesap artışı, aleyhe beyan, ihbar, KHK ile kapatılan dernek ve sendikalara üyelik kaydı gibi deliller bulunan 6 Tıp doktoru, 1 tıbbi biyokimya uzmanı, 2 hemşire, 4 müşavir, 1 kurumsal iletişim uzmanı, 4 büro memuru, 4 esnaf ve 1 işçi olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 
 
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelerin yakalanması için İzmir merkezli
İstanbul, Burdur ve Manisa illerinde sabah saatlerinde operasyon başlattı.
 
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramaların devam ettiği öğrenildi.

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