4 ilde hırsızlık şebekesine eş zamanlı operasyon
İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 5 taksicinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
- İHA
İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 5 taksicinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Soyacakları evlere anlaştıkları taksilerle gidip döndükleri belirlenen şüphelilerin, İstanbul'da 64 ayrı evden toplamda 5 milyon lira çaldıkları öğrenilirken şüphelilerin hırsızlık anları ve polis operasyonu kameralara yansıdı.
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