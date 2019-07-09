4 ilde hırsızlık şebekesine eş zamanlı operasyon

İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 5 taksicinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Soyacakları evlere anlaştıkları taksilerle gidip döndükleri belirlenen şüphelilerin, İstanbul'da 64 ayrı evden toplamda 5 milyon lira çaldıkları öğrenilirken şüphelilerin hırsızlık anları ve polis operasyonu kameralara yansıdı.