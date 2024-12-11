İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik "Siberağ-11" operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Elazığ'da operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak, internet ortamında cep telefonu, ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşları dolandırmak, sosyal medyada yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarını işleyen ve hesaplarında 124 milyon lira para hareketliliği belirlenen 46 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakalanan şüphelilerden 30'u tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Aramalarda çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."