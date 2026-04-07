İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6134
  • EURO
    51,5434
  • ALTIN
    6672.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 4 ilde organize suç örgütlerine darbe: Çok sayıda kişiye gözaltı
Güncel

4 ilde organize suç örgütlerine darbe: Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

AA7 Nisan 2026 Salı 09:13 - Güncelleme:
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında ekipler, Fatih başta olmak üzere İstanbul genelinde suç örgütü faaliyetleri yürüten ve elebaşı N.E. olan suç örgütünün üyelerinin kimlik ve adreslerini belirledi.

İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Erzincan'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

  • suç örgütü operasyonu
  • gözaltı
  • İstanbul merkezli

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.