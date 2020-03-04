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4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

Manisa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı ileri sürülen 13 kişi gözaltına alındı.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 15:28 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 15:28

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 ay süren takibin ardından yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Manisa ve ilçeleri ile Balıkesir, Konya ve Kütahya'da eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 14 zanlıdan aralarında Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü personeli ile bir muhtarın da bulunduğu 13 kişi yakalandı.

Operasyonda 13 tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 3, kurusıkı tabanca, 234 tabanca mermisi ele geçirildi.

Zanlılar, işlemler için emniyete götürülürken firari bir kişinin de arandığı öğrenildi.

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