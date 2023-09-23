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4 ilde yapılan operasyonlarda 85 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya açıklamasında 'İl jandarma komutanlıklarımızın Muğla, İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ'da düzenledikleri operasyonlarda 85 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı! 64'ü tutuklandı. 21'ine adli kontrol kararı verildi.' dedi

23 Eylül 2023 Cumartesi 16:03 - Güncelleme:
4 ilde yapılan operasyonlarda 85 göçmen kaçakçısı yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya açıklama paylaşımında "İl jandarma komutanlıklarımızın Muğla, İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ'da düzenledikleri operasyonlarda 85 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı! 64'ü tutuklandı. 21'ine adli kontrol kararı verildi." dedi

Yerlikaya açıklamasının devamında;

Muğla İl Jandarma Komutanlığımızın düzenlediği operasyonda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunların 35'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İzmir İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarımızca düzenlenen İHA destekli operasyonda 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 19'u tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 şahsın da tutuksuz yargılanması devam edecek.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığımızca düzenlenen operasyonda 14 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 8'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 4 şahsın da tutuksuz yargılanması devam edecek.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığımızca düzenlenen operasyonda ise 3 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmıyoruz. Her an enselerindeyiz. Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. dedi.

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