Çalgan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu başkanlığında Sungurlu ilçesinde yaptıkları toplantıda, demir yolu çalışmalarını değerlendirdiklerini söyledi.

Demir yolu çalışmasının son derece hızlı devam ettiğini dile getiren Çalgan, "850 iş makinesi ve 3 bin çalışanla 24 saat esasına göre çalışmalar devam ediyor. 2025 yılındaki 9 aylık çalışmada yüzde 20 iş bitirme gerçekleşti." dedi.

Geçen yıl Çorum'da kamu kurum ve kuruluşlarınca 124 milyar 551 milyon lira bütçeli toplam 409 yatırım projesinin yürütüldüğünü belirten Çalgan, "Önceki yıllar harcama tutarı 25 milyar lira, 2025 yılı ödeneği 28 milyar 938 milyon lira, 2025 yılı harcama tutarı ise 27 milyar 674 milyon liradır. 2025 nakdi gerçekleşme oranı yüzde 96'dır." diye konuştu.

ANKARA-SAMSUN SEYAHAT SÜRESİ 2,5 SAATE DÜŞECEK

Delice-Çorum ve devamında yapılması planlanan 173 kilometrelik Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşeceği belirtildi.

675 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Karayolları Bölge Müdürü Yardımcısı Fatih Başpınar ise 2018'de yaklaşık 675 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim tünellerinin inşaatının tamamlandığını bildirdi.

Çorum-Osmancık kara yolundaki 3 tünelin toplam uzunluğunun 4 bin 99 metre olduğunu anlatan Başpınar, "Tünelimizde inşaat imalatları, bağlantı yollarının asfaltları da dahil olmak üzere tamamlandı. Elektromekanik sistemlerinde devam ediyor. Aydınlatma, havalandırma, yangın ve buz önleme sistemlerinin montajları da büyük oranda tamamlandı. Sistemin entegrasyonunu ve güvenli geçişi sağlayacak uygulamalar test ediliyor." diye konuştu.

"ÇEŞİTLİ SENARYOLAR YAPIYORUZ"

DSİ Ankara Bölge Müdür Yardımcısı Saadettin Ceylan da kentteki barajların doluluk oranlarının 2026 yılı başında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42'den yüzde 33'e düştüğünü söyledi.

Kentte kuraklığın etkili olduğuna dikkati çeken Ceylan, "Çorum bu konuda her ne kadar şanslı gibi görünse de yağışların azlığı nedeniyle su rezervleri daha az doldu. DSİ olarak elimizden geldiğince sulama barajlarının da içme suyu amaçlı kullanmayla ilgili çeşitli senaryolar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda diğer kamu kurumlarının temsilcileri, kentte yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

