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4 katlı kreşte sabaha karşı çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 4 katlı bir kreş binasında sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının öğrencilerin geliş saatlerinden önce olması olası bir faciayı önledi.

  • İHA
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Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Körfez Fatih Mahallesi Gaye Sokak üzerinde bulunan 4 katlı özel bir kreşte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kreş binasının öğretmenler odasında bulunan bir bilgisayar bir anda alev aldı. Bilgisayardan yayılan alevler kısa sürede odayı sardı. Saat 08.00’de gelecek olan öğrenciler için kreşe erken gelen 2 öğretmen ise kreşin yandığını görerek 112 acil yardım ekiplerinden yardım istedi. 
 
İtfaiye ekipleri yangını söndürdü
 
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürülürken, binada duman tahliyesi yapıldı. 
 
Kreşin boş olması faciayı önledi
 
08.00-18.00 saatleri arasında 90 öğrenciye hizmet veren kreşte 12’si öğretmen 19 personelin görev yaptığı öğrenildi. Büyük oranda maddi hasara neden olan yangının öğrencilerin geliş saatinden önce çıkmasıyla ise olası bir facianın önüne geçildi. 
 

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