İSTANBUL 18°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2020 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8971
  • EURO
    9,2889
  • ALTIN
    485.6
  • BIST100
    1204.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil uçuruma yuvarlandı: 12 yaşındaki Gizem öldü
Güncel

4 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil uçuruma yuvarlandı: 12 yaşındaki Gizem öldü

Konya'da 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA19 Ekim 2020 Pazartesi 12:54 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 12:54
ABONE OL

Kaza, Konya Beyşehir karayolu Altınapa Barajı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahattin Çakmak (40) idaresindeki 42 AAJ 909 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan 12 yaşındaki Gizem Çakmak olay yerinde hayatını kaybetti, babası Bahattin Çakmak, annesi Dudu (37) ve ağabeyi Yusuf Çakmak (17) yaralandı. Yaralılar Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Gizem Çakmak’ın cenazesi otopsi yapılmak Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Özel bir hastanede yoğun bakımda tedavisi devam eden baba Bahattin Çakmak’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Gizem Çakmak hastanedeki işlemlerinin ardından ikindi namazını müteakip Yazır Mezarlığına defnedilecek.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.