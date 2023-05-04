4 Mayıs 2023 tarihli atama kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 4 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.
Resmi Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ndeki açık bulunan kadrolara ilişkin atama kararları yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan müfettişliklere yeterlilik sınavında başarı gösteren 15 kişi atandı.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ndeki açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Fatih Çakmak ve Enes Çakmak atandı.