İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2023 Perşembe / 14 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,481
  • EURO
    21,6672
  • ALTIN
    1285.8
  • BIST100
    4485.97
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

4 Mayıs 2023 tarihli atama kararları yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ndeki açık bulunan kadrolara ilişkin atama kararları 4 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 Mayıs 2023 Perşembe 01:17 - Güncelleme:
4 Mayıs 2023 tarihli atama kararları yayımlandı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 4 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.

Resmi Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ndeki açık bulunan kadrolara ilişkin atama kararları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan müfettişliklere yeterlilik sınavında başarı gösteren 15 kişi atandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ndeki açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Fatih Çakmak ve Enes Çakmak atandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.