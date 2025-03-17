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4 organize suç örgütü çökertildi! Elebaşları dahil çok sayıda gözaltı var

4 ayrı organize suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 79 şüpheli yakalandı.

17 Mart 2025 Pazartesi 08:36 - Güncelleme:
4 organize suç örgütü çökertildi! Elebaşları dahil çok sayıda gözaltı var
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 79 şüpheli yakalandı.

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