İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 79 şüpheli yakalandı.Ayrıntılar geliyor...
⛔️ İstanbul'da B.G.'nin (yurt dışında tutuklu)— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 17, 2025
⛔️ Ankara'da A.A.'nın,
⛔️ Adana'da A.S.'nin,
⛔️ Van'da O.Y.'nin elebaşılığını yaptığı 4 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda;
➡️ A.A., A.S. ve O.Y. isimli elebaşlarının da içerisinde... pic.twitter.com/Mmp8zbap6C