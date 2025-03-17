İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 79 şüpheli yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

⛔️ İstanbul'da B.G.'nin (yurt dışında tutuklu)

⛔️ Ankara'da A.A.'nın,

⛔️ Adana'da A.S.'nin,

⛔️ Van'da O.Y.'nin elebaşılığını yaptığı 4 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda;



➡️ A.A., A.S. ve O.Y. isimli elebaşlarının da içerisinde... pic.twitter.com/Mmp8zbap6C