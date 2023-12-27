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4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığından(MSB) yapılan açıklamada, 'Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.' denildi.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 12:47 - Güncelleme:
4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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