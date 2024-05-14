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  • 4 şüpheli tutuklandı! Sahte evrakla devre mülk satışı yapanlara geçit yok
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4 şüpheli tutuklandı! Sahte evrakla devre mülk satışı yapanlara geçit yok

Hatay'da sahte evrakla devre mülk satışı yapan 4 şüpheli tutuklandı.

AA14 Mayıs 2024 Salı 17:44 - Güncelleme:
4 şüpheli tutuklandı! Sahte evrakla devre mülk satışı yapanlara geçit yok
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sahte evrakla devre mülk satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, bir iş yerinde yaptıkları aramada, sahte evrakla devre mülk satışı yapıldığını tespit etti.

Çok sayıda evrak ve 4 cep telefonunun ele geçirildiği iş yerindeki M.K, D.D, A.K. ve Y.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

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