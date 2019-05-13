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Terör örgütü PKK'ya darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkâri ve Yüksekova JÖH Birliklerinin teröristlerle temas sağlaması sonucu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova Dolamadi Tepe bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı birliklerince bin 800 rakımlı Yüksekova Dolamadi Tepe bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle temas sağlandı. Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerinin katıldığı operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

Kosova’da gündem ´ayı´

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