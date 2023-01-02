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4 turist dağda kayboldu

Denizli'de dağlık alanda gezdikleri sırada yollarını kaybedip yardım bekleyen 1 İran ve 3 Rusya vatandaşı, o esnada yoldan arabayla geçen vatandaş tarafından şans eseri bulunarak kent merkezine getirildi.

IHA2 Ocak 2023 Pazartesi 10:57 - Güncelleme:
4 turist dağda kayboldu
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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kervansaray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; teleferik bölgesinin üstünde bulunan ormanlık alanda gezmeye çıkan 1 İran ve 3 Rusya vatandaşı, havanın karamasıyla birlikte yollarını kaybetti. Tüm çabalarına rağmen dönüş yolunu bulamayan yabancı uyruklu vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine AFAD ve güvenlik güçleri harekete geçti.

ŞANS ESERİ VATANDAŞ BULDU

Kararan havada üşümeye başlayan yabancı uyruklu vatandaşlar, o esnada yoldan geçen bir aracı fark ederek durdurdu. Arabaya binen vatandaşlar ekiplere kendilerinin başkasını aldığını söyleyerek kent merkezine iniş yaptı. Burada ekipler tarafından karşılanan yabancı uyruklu vatandaşlar, bilgilendirildikten sonra herkese teşekkür ederek evlerine gitti.

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