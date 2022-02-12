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4. Türk derneği oldular! Resmen kabul edildi

Amerika Türk Kadınlar Birliği (ATKB) Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İletişim Bölümü'ne üye olarak kabul edildi.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 07:13 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 07:13
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ABD'de kurulduğu 1958 yılından beri çalışmalarını sürdüren ATKB, BM Küresel İletişim Bölümü'ne üye olan 1500'den fazla sivil toplum örgütü arasında 4. Türk derneği olarak yerini aldı.

ATKB Başkanı Şermin Özçilingir, Türkevi'nde ATKB'nin BM'de temsil edilecek olması vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda, yaptığı konuşmada, ''Amerika Türk Kadınlar Birliğimizin Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Bölümüne resmen üye olarak kabul edildiğini duyurmaktan çok mutluyuz, gururluyuz ve onur duyuyoruz.'' dedi.

Özçilingir, BM'de temsil edilecek olmalarının Amerika Türk Kadınlar Birliği'nin tarihinde yeni bir dönem olduğunu söyledi.

ABD'de Türk dili ve kültürünü yaşatmaya yönelik misyonlarını diğer kültürlerle de dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin güçlü ilişkiler kurarak sürdüreceklerini ifade eden Özçilingir, ilk olarak 21 Şubat BM Uluslararası Anadil Günü'nü desteklemek için bir program hazırladıklarını belirtti.

Özçilingir, ATKB'nin çalışmalarıyla BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine de destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Resepsiyona Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahat Güzarı Öncü Keçeli ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün yanı sıra Türk toplumu temsilcileri de katıldı.

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