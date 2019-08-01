32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6033
  • 6,1921
  • 254.09
  • 101553
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Nijerya'da kurtarılan 4 Türk'ten 2'si yurda döndü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da silahlı kişilerce kaçırılmalarının ardından düzenlenen operasyonla kurtarılan 4 Türk vatandaşından ikisi Türkiye'ye geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

THY'ye ait tarifeli uçakla başkent Abuja'dan İstanbul Havalimanı'na sabah saatlerinde ulaşan işçilerden 35 yaşındaki Ergun Yurdakul ve 25 yaşındaki Seyit Emre Çelik, pasaport işlemlerini tamamladı.

Kişisel eşyaları çalındığı için yanında herhangi bir bagajı olmadan Türkiye'ye geldiği öğrenilen işçilerden Yurdakul, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatana döndükleri için mutlu olduklarını, Nijerya'da çok sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Yurdakul, silahlı kişilerin kendilerini sürekli dağlarda dolaştırdıklarını ifade ederek, "Bu yüzden olup bitenlerden bilgimiz yoktu. Nijerya hükümetiyle Türkiye hep beraber, birlik içinde operasyon yaparak, bizleri sağ salim kurtardı. 'Yolun sonu buraya kadarmış.' dediğimiz anlar tabii ki yaşandı. İster istemez o psikolojiyi yaşadık. Sonuçta insanız." dedi.

Her an tetikte yaşadıklarını dile getiren Yurdakul, silahlı kişilerin kendilerine kötü davranmadığını, şiddet ve tepki görmediklerini bildirdi.

- "Bizim niyetimiz orada kalmaktı"

Yurdakul, Türk büyükelçiliği ve devletinin kendilerini asla yalnız bırakmadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Allah razı olsun hepsinden. Geniş bir operasyon ve çalışmayla bizi sağ salim Türkiye'mize kavuşturdular. Şimdi Adana'ya gideceğim nasipse. Şu anda iki kişi gelebildik. İki arkadaşımızın Interpol araştırmaları ve soruşturmaları devam ediyor. Mecburen onları orada bırakmak zorunda kaldık. En kısa sürede nasip ederse onlar da gelmeyi düşünüyorlar. Hayat devam ediyor. Nijerya'ya tekrar gideriz. Bizim için sıkıntı yok. Bizim niyetimiz de orada kalmaktı. Aileler sevinç ve heyecanlı olduğu için biraz da gönüller bir olsun diye geldik."

Başkent Abuja'ya yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Kwara eyaletinde silahlı kişilerce 19 Temmuz Cuma günü kaçırılan Yasin Çolak (33), Şener Paşa (40), Ergün Yurdakul (35) ve Seyit Emre Çelik (25) polis ile askerlerin iş birliğinde düzenlenen operasyonla 26 Temmuz'da özgürlüklerine kavuşmuştu.i

Bu kez sokak ortasında ´erkeğe şiddet´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP'den Muharrem İnce'ye soğuk duş

CHP'den Muharrem İnce'ye soğuk duş

Deniz Türüç Fenerbahçe'de

Deniz Türüç Fenerbahçe'de

Fransız Bakanla görüşmesini iptal edip saç tıraşı oldu!

Fransız Bakanla görüşmesini iptal edip saç tıraşı oldu!

Minik Yunus Emre'nin kahreden ölümü

Minik Yunus Emre'nin kahreden ölümü

Dört AYM üyesinden hukuk dersi gibi şerh

Dört AYM üyesinden hukuk dersi gibi şerh

ABD resmen tanıdı: NATO üyesi olmayan ana müttefik

ABD resmen tanıdı: NATO üyesi olmayan ana müttefik

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! İmalatına başlandı...

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! İmalatına başlandı...

Kuzey Kore duyurdu: İlk kez denedik

Kuzey Kore duyurdu: İlk kez denedik
 

POPÜLER HABERLER

Bu kez sokak ortasında ´erkeğe şiddet´

Bu kez sokak ortasında ´erkeğe şiddet´

Ankara'da sürpriz görüşme! Bir araya geldiler

Ankara'da sürpriz görüşme! Bir araya geldiler

Makro fotoğrafçılıkta çığır açan büyüleyici fotoğraflar

Makro fotoğrafçılıkta çığır açan büyüleyici fotoğraflar

Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı

Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA