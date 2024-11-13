4. Uluslararası STK Fuarı İstanbul'da gerçekleşiyor

21-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek fuara 50 sivil toplum kuruluşu katılacak.

Ortadoğu'dan 23, Afrika'dan 15, Asya'dan 11 ve Batı ülkelerinden 6 uluslararası STK yer alacak.

Fuar, altı ana başlık altında gerçekleştirilecek.

Gazze'de yaşanan soykırım ve bölgede işlenen insanlık suçlarına dikkat çekmek amacıyla İslam dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının ortak sesi olarak Gazze-İstanbul Deklarasyonu yayımlanacak.

ULUSLARARASI AİLE PANELİ

Küresel tehditlere karşı aile yapısını koruma üzerine düzenlenen panelde, uzmanlar aile kurumunun güçlendirilmesi üzerine çözüm önerilerini paylaşacak.

ULUSLARARASI AFET YÖNETİMİ PANELİ

Afet durumlarında sivil toplum kuruluşlarının kamu kurumları ile koordinasyonunu ele alan bu panel, AFAD koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek ve afet yönetimindeki iş birliği stratejilerine odaklanacak.

GÖÇ VE İNSANİ KRİZLER PANELİ

Artan savaşlar, afetler ve insani krizler nedeniyle yaşanan göç olgusunu ele alacak olan panel, kriz anlarında etkin koordinasyonun nasıl sağlanabileceğine dair çözüm yolları arayacak.

Panelde, ulusal ve uluslararası STK'lar deneyimlerini paylaşacak ve kriz yönetimi konusunda çözüm önerileri sunacak.

AFET VE İNSANİ YARDIM SAHA SERGİSİ

Afet durumlarında kullanılan müdahale araçlarının sergileneceği bu alan, ziyaretçilere afet yönetimi ve insani yardım çalışmaları hakkında bilgi sunacak.

Sergide, özellikle gençlerde afet bilincini artırmayı ve yardımlaşma kültürünü güçlendirme amaçlanıyor.

STKFEST – GENÇLERE YÖNELİK ETKİNLİKLER

Gençlerin sivil toplum projelerine ilgisini artırmak amacıyla düzenlenecek atölyelerde, gençler STK'larla bir araya gelme fırsatı bulacak. Gençlerin çeşitli konularda eğitim alacağı atölyeler, İnsanlık Vicdanı, Dil, Teknoloji, Afet ve İnsani Yardım temalarında gerçekleşecek.

FUAR GAZZE'NİN SESİ OLACAK

İslam dünyasında sivil toplum kuruluşlarının iş birliğini güçlendirmeyi, Gazze'deki soykırımı ve Siyonist ideolojinin etkilerini küresel ölçekte duyurmayı ve bölgesel dayanışmayı artırmayı hedefleyen fuarda 32 panelist yer alacak.

Uluslararası STK Fuarı'nda çeşitli atölye çalışmaları ve 20'den fazla etkinlik düzenlenecek; ayrıca afet yönetimi ve insani yardım alanlarında önemli bilgiler sunan bir saha sergisi de ziyarete açılacak.

İDSB ve TGTV'den yapılan açıklamayla vatandaşlar 4. Uluslararası STK Fuarı'na davet edildi.