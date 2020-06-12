4 yaşındaki Çağan önce bağışıklık yetmezliğini ardından Kovid-19'u yendi

AA 12 Haziran 2020 Cuma 12:49 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 12:49

Bornova'da yaşayan Ömer ve Tuğba Dumanlı çiftinin 7 yıl önce doğan erkek bebeklerine Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Hastanesinde immün yetersizliğine bağlı zatürre teşhisi kondu. Doktorların acil olarak kök hücre nakli yapılması kararı verdiği bebek, uygun ilik bulunamadığı için kısa sürede hayatını kaybetti.

Genç çiftin bir yıl sonra Çağan Nefes ismini verdikleri diğer bebeklerine de aynı teşhis kondu. Türk Kızılay aracılığıyla düzenlenen kampanyalar sonucu Çağan Nefes'e uygun ilik ABD'li bir donörden bulundu, 17 aylıkken nakil gerçekleşti.

Sağlığına kavuşan küçük çocuğa, 14 Mayıs'ta ateşinin yükselmesi sonrası EÜ Çocuk Hastanesinde Kovid-19 testi yapıldı. Testin pozitif çıkmasıyla evinde karantina altına alınan küçük çocuk, karantina süresi sonundaki testlerin negatif çıkmasıyla bu hastalığı da yenmeyi başardı.

- "DOKTORLARI, SAĞLIK BAKANLIĞI EKİPLERİ BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI"



Anne Tuğba Dumanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, immün yetmezliği hastalığı nedeniyle bir çocuklarının hayatını kaybettiğini, Çağan Nefes'i yaşatmak için eşiyle yıllar önce birbirlerine söz verdiklerini söyledi.

Oğlunun kök hücre nakli olup sağlığına kavuştuğu günü hala unutamadığını belirten Dumanlı, "Benim çocuğum bir ABD'li donörün bağışladığı kök hücreyle sağlığına kavuştu. Benim oğlum o nakil sayesinde hayatta aslında. Eğer o nakil zamanında yapılmasaydı belki onu da diğer oğlum gibi kaybedebilirdim." dedi.



Dumanlı, Çağan Nefes'e Kovid-19 teşhisi konduğu gün onu yine kaybetme korkusu yaşadığını ifade etti. Oğlunun güçlü bir çocuk olduğunu dile getiren Dumanlı, şunları kaydetti:

"Ben karantina süresi boyunca zaman zaman umutsuzluğa kapıldım. Gözümü, uyurken bile oğlumdan ayırmadım. Allah razı olsun, Çağan Nefes'in hastanedeki doktorları, Sağlık Bakanlığı ekipleri bizi hiç yalnız bırakmadı. Oğluma nakil yapan doktorlar bana her seferinde, 'Siz merak etmeyin, yaptığımız kemik iliği sayesinde oğlunuzun artık bağışıklık sistemi çalışıyor.' dediler. Oğlum Kovid-19 virüsünü yenince onların ne kadar haklı olduğunu bir kez daha anladım. Ben ilik nakil olmayı bekleyen tüm çocuklar için herkese bağışçı olma çağrısında bulunuyorum. "



- "NAKİL OLAN ÇOCUKLARIMIZA UMUT OLDU"



Çağan Nefes Dumanlı'ya kök hücre nakli yapan hekimlerden EÜ Kök Hücre Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Aksoylar da bağışıklık sistemi yetmezliğinin doğumsal hastalıklar içinde sık görülen bir hastalık olduğunu söyledi.



Yaptıkları başarılı nakille küçük çocuğun sağlığına kavuştuğunu anlatan Aksoylar, "Bu süreçte bizim kadar annesi de evladını yaşatmak için çok mücadele verdi. Eğer Kovid-19 hastalığını kök hücre nakli olmadan yaşasaydı belki çocuğumuz şimdi hayatta olmayabilirdi. Bağışıklık sistemi iyi çalıştığı için Çağan Nefes bu süreci iyi bir şekilde atlatarak sağlığına kavuştu. Aslında o diğer tüm nakil olan çocuklarımıza umut oldu." diye konuştu