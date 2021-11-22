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  • 4 yaşındaki depremzede Hira'nın davranışı yürekleri ısıttı
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4 yaşındaki depremzede Hira'nın davranışı yürekleri ısıttı

Erzurum'un Köprüköy ilçesindeki 5.1 büyüklüğündeki depremde Topçu köyünde ahırları yıkılan Kırmacı ailesinin 4 yaşındaki kızları Hira Kırmacı, Kızılay görevlilerinin verdiği ekmeği kedileriyle paylaştı. Minik Hira, 'Anne ve iki yavrusu, yıkılan ahırımızda yaşıyordu. Şimdi onlar da dışarıda kaldı. Amcaların verdiği yiyeceği kedilerime verdim. Çünkü ben onların ablasıyım' dedi.

DHA22 Kasım 2021 Pazartesi 10:46 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 10:46
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Köprüköy ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde Alaca Mahallesi'nde 10, Duatepe Mahallesi'nde 11, Kındağut ve Kayabaşı mahallelerinde 2, Topçu Mahallesi'nde 20 olmak üzere toplam 45 evde ağır hasar oluştu. Depremde Topçu köyünde oturan Kırmacı ailesinin de ahırları yıkıldı. Ahırda kalan kedi ve 2 yavrusu dışarıda kaldı.

Esengül- Mehmet Kırmacı çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Hira Kırmacı, kedileri yalnız bırakmıyor.

Kızılay görevlilerinin verdiği ekmeği onlarla paylaşan Hira, kedileri çok sevdiğini söyledi.

Hira Kırmacı, "Depremde çok korktum. Ahır yıkılınca kedilerim öldü diye çok üzüldüm ama onları görünce çok sevindim. Köyde, amcaların bana verdiği yiyeceği ben de onlara getirip veriyorum. Çünkü ben onların ablasıyım. Onları çok seviyorum" dedi.

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