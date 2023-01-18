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4 yaşındaki kız çocuğu sokak ortasında kaçırılmıştı: Şanlıurfa'da bulundu

Adıyaman'da sokakta oynarken kaçırılan 4 yaşındaki çocuğu kaçıran şahıs Şanlıurfa'da çocuk ile birlikte yakalandı.

IHA18 Ocak 2023 Çarşamba 10:11 - Güncelleme:
4 yaşındaki kız çocuğu sokak ortasında kaçırılmıştı: Şanlıurfa'da bulundu
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Önceki gün saat 13.00 civarında Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi 1605. Sokak'tan kaçırılan Suriye uyruklu 4 yaşındaki H.U., sağ salim bulundu. Kaçırılma anının güvenlik kameralarına yansıdığı olay sonrası polis ve jandarma ekipleri seferber oldu. Çocuğun ve şahsın bulunması için sabaha kadar ekiplerin arazi arama ve taraması sürdü.

KGYS ve güvenlik kameralarının incelemesi sonrasında polis ekipleri şahsın kız çocuğuyla birlikte Şanlıurfa'ya gittiğini tespit etti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekipler Şanlıurfa'ya gitti. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yapılan çalışma sonrasında çocuk ve kaçıran şahıs Balıklıgöl civarında bulundu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Çocuğu kaçıran S.A.'nın akli dengesinin bozuk olduğu, çocuğa zarar vermediği öğrenildi.

Kentte alarma geçildi 4 yaşındaki kız çocuğu sokak ortasında kaçırıldı!

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