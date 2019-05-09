4 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı
Kahramanmaraş'ta, 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Üzeyir Kazanpınar (31) jandarma tarafından yakalandı.
- İHA
Göllü Mahallesi'nde aranan şahıslara yönelik çalışma yapan Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Üzeyir Kazanpınar'ı saklandığı adreste yakaladı. Kazanpınar, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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