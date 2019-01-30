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4 yıl sonra sahneye çıktı

Oyuncu Çetin Altay, İstanbul’da ilk kez Trump Alışveriş Merkezi’nin gösteri merkezinde izleyiciyle buluştu.

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Dört yıl aradan sonra “Çetin Altay Show” isimli gösterisiyle sahnelere geri dönen oyuncuyu izlemeye gelenler arasında Gece Yolcuları’nın kurucularından Uğur Aslantürkoğlu ve Sümela’nın Şifresi’ndeki rol arkadaşı Hasan Elmas da vardı. Hazırlık aşaması üç ay süren 1.5 saatlik gösteride Altay, ses performansı ve sürprizleriyle seyircinin enerjisini sürekli yüksek tutmayı başardı. İzleyicinin bazı skeçlerde interaktif bir şekilde dahil olduğu “Çetin Altay Show”da ünlü oyuncuya tiyatrocu dostları Emre Büyükpınar, Pelin Bölükbaş ve Gökhan Yılmazer eşlik etti. Yapımcılığını Turuncu Yapım’ın, yönetmenliğini Cenk Tunalı’nın üstlendiği gösteride Altay kendi hayatından referanslarla, yaşadığı ve çevresindeki olayları esprili bir dille ele alıyor. 

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