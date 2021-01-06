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Güncel

4 yılda 1708 FETÖ'cü Edirne sınırında yakalandı

Edirne Valiliği sınırda yakalanan terör örgütü üyeleriyle ilgili rapor hazırladı. 2020'de 399'u FETÖ bağlantılı 545 terör örgütü üyesi sınırda yakalandı. 4 yılda bölgede yakalanan FETÖ üyesi şüpheli sayısı 1708'i buldu.

06 Ocak 2021 Çarşamba 12:28 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 12:28
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Edirne Valiliği'nin hazırladığı hudut birliklerinin faaliyetlerine ilişkin rapora TRT Haber ulaştı. 2016-2019 arasında FETÖ ile iltisaklı olduğu belirlenen bin 309 kişi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.

FETÖ üyeleri göçmenlerin arasına karışıyor

TRT Haber'in haberine göre; FETÖ üyelerinin düzensiz göçmenlerin arasına karışıp Yunanistan ve Avrupa ülkelerine kaçma girişimine geçit verilmedi. 2020'de 399 FETÖ üyesi şüpheli sınırda yakalandı. 4 yılda 1708 FETÖ şüphelisi yakalandı.

2017 yılında 352, 2018'de 511, 2019'da ise 466 FETÖ şüphelisi sınır hattında yakalandı. Sınırda son 4 yılda farklı terör örgütlerine üye oldukları belirlenen 466 şüpheli yakalandı. 

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