4 YPG/PKK'lı terörist kazdıkları hendeklere gömüldü
Terör örgütü PKK/PYD'nin işgal ettiği Münbiç'in kuzeyinde dün öldürülen YPG/PKK'lı teröristler kendi kazdıkları hendeklere gömüldü.
- Star.com.tr
ABD'nin gönderdiği binlerce tır dolusu silah ve mühimmat desteğiyle Suriye'nin kuzeyini işgal eden Terör örgütü PKK/PYD son günlerde sıkıntılı günler geçiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri harekat sinyali vermesinin ardından büyük panik yaşayan PKK/PYD'li teröristler sınırda hendek kazmaya başladı.
TSK, HENDEKLERİ YERLE BİR EDİYOR
Türkiye, Münbiç ve Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekat için hazırlıklarını yaparken TSK, PKK/PYD'li teröristlerin sınırda kazdığı hendekleri yerle bir etmeye kararlılıkla devam ediyor.
KENDİ KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMÜLDÜLER
TSK'nın sınırda bombaladığı terör noktalarından terörist cenazelerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak 4 terörist için cenaze töreni düzenlendi. Törene birlikte devriyeye çıktıkları ABD askerleri de katıldı. Teröristler, kendi kazdıkları hendeklere gömüldü.
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