4 YPG/PKK'lı terörist kazdıkları hendeklere gömüldü

ABD'nin gönderdiği binlerce tır dolusu silah ve mühimmat desteğiyle Suriye'nin kuzeyini işgal eden Terör örgütü PKK/PYD son günlerde sıkıntılı günler geçiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri harekat sinyali vermesinin ardından büyük panik yaşayan PKK/PYD'li teröristler sınırda hendek kazmaya başladı.

TSK, HENDEKLERİ YERLE BİR EDİYOR

Türkiye, Münbiç ve Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekat için hazırlıklarını yaparken TSK, PKK/PYD'li teröristlerin sınırda kazdığı hendekleri yerle bir etmeye kararlılıkla devam ediyor.

KENDİ KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMÜLDÜLER

TSK'nın sınırda bombaladığı terör noktalarından terörist cenazelerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak 4 terörist için cenaze töreni düzenlendi. Törene birlikte devriyeye çıktıkları ABD askerleri de katıldı. Teröristler, kendi kazdıkları hendeklere gömüldü.