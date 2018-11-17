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4 YPG/PKK'lı terörist kazdıkları hendeklere gömüldü

Terör örgütü PKK/PYD'nin işgal ettiği Münbiç'in kuzeyinde dün öldürülen YPG/PKK'lı teröristler kendi kazdıkları hendeklere gömüldü.

  • Star.com.tr
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ABD'nin gönderdiği binlerce tır dolusu silah ve mühimmat desteğiyle Suriye'nin kuzeyini işgal eden Terör örgütü PKK/PYD son günlerde sıkıntılı günler geçiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri harekat sinyali vermesinin ardından büyük panik yaşayan PKK/PYD'li teröristler sınırda hendek kazmaya başladı.

TSK, HENDEKLERİ YERLE BİR EDİYOR

Türkiye, Münbiç ve Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekat için hazırlıklarını yaparken TSK, PKK/PYD'li teröristlerin sınırda kazdığı hendekleri yerle bir etmeye kararlılıkla devam ediyor.

KENDİ KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMÜLDÜLER
 
TSK'nın sınırda bombaladığı terör noktalarından terörist cenazelerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak 4 terörist için cenaze töreni düzenlendi. Törene birlikte devriyeye çıktıkları ABD askerleri de katıldı. Teröristler, kendi kazdıkları hendeklere gömüldü.

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