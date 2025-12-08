İSTANBUL 10°C / 7°C
Güncel

40 bin lira karşılığında silahlı saldırı: Farklı illerde kıskıvrak yakalandılar

Antalya'da 1 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerden birinin saldırıyı gerçekleştirmeleri için 2 şüpheliye 40 bin TL verdiğini belirlenirken saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA8 Aralık 2025 Pazartesi 12:46 - Güncelleme:
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde 23 Kasım 2025 tarihinde A.H.K.'nin tanımadığı bir kişi tarafından ateşli silahla yaralanmasına ilişkin yürütülen çalışmalarda olaya karışan şüphelileri kısa sürede tespit etti.

40 BİN TL KARŞILIĞINDA ADAM ÖLDÜRMEYİ KABUL ETTİLER

Yapılan kapsamlı kamera incelemeleri ve saha çalışmalarında, saldırının E.A. isimli şahsın azmettirmesiyle gerçekleştirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında; E.A., S.Ö., D.K., D.Ş., Y.K., S.K. ve T.G.'nin olaya karıştığı, D.K., S.Ö. ve D.Ş.'nin İstanbul'dan gelen Y.K., S.K. ile T.G.'ye kiralık araç temin ettiği tespit edildi. Ekipler ayrıca, E.A.'nın saldırıyı gerçekleştirmeleri için 2 şüpheliye 40 bin TL verdiğini belirledi.

ŞÜPHELİLER FARKLI İLLERDE YAKALANDI

Olayla ilişkisi bulunan 3 şüpheli Sakarya'da, diğer şüpheliler ise Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

