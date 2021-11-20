40 çocuk tarafından hazırlanan ''22. Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi'' açıklandı

AA 20 Kasım 2021 Cumartesi 12:56 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 12:57

Bakanlıkta düzenlenen kapanış toplantısında, 81 ili temsilen çalışmalarını sürdüren Danışma Kurulu üyesi 40 çocuğun hazırladığı sonuç bildirgesi, Çocuk Hakları Türkiye Koordinatörleri Nurten Erdihan ve Emirhan Keskin tarafından okunarak Bakan Yanık'a takdim edildi.

Yanık, kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, 22. Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi'nde belirlenen başlıkları dikkatle dinlediğini ve tespitleri beğendiğini dile getirerek çocuklara teşekkür etti.

Bildirgede dijital dünya ile alakalı çok güzel öneriler olduğunu söyleyen Yanık, "Bizim Bakanlığımızla alakalı yapılması gereken kısımlarını hemen, diğer ilgili bakanlıklarımızla çalışmamız gereken başlıkları da onlara ulaştırarak, birlikte bir iş birliği oluşturarak inşallah bu önerileri hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Daha sonra çocuklar, Bakan Yanık ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis'e çiçek verdi. Bakan Yanık da çocuklara çiçek sundu.

- 22. ULUSAL ÇOCUK FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

Bildirgede "Dijitalleşen Kültür ve Dil", "Çevrimiçi Dünyada Haklar", "Çevre ve E-Atık" başlıklarına yer verildi.

Kültürün toplumda farkındalığı artırarak sosyal medya ve kamu spotları aracılığıyla yeni nesillere daha doğru aktarılmasının önemi vurgulanan bildirgede, aile ve çocuk bağlarının gelişmesi ve çocuklarda bu bilincin oluşması adına iletişim becerilerinin geliştirilmesi, Türk Dil Kurumunun Türkçeyi yabancı kelimelerden ayrıştırma üzerine yaptığı çalışmaların artırılması, gençler tarafından kullanılan sosyal medya dilinin günlük hayatta kullanılan dile karışmaması için uyarıcı ve öğretici içeriklerin hazırlanması gerektiği belirtildi.

Çocukların sosyalleşmesi ve sanal dünyadan uzaklaşabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla sosyal ve fiziksel aktiviteler düzenlenmesinin önemine işaret edilen bildirgede, "Dijitalleşmenin etkisiyle yeterli ilgiyi görmeyen Türk edebiyatı eserlerini teşvik eden çalışmalar yürütülmesi, görsel, işitsel ve sosyal medyada Türk kültürünü aktaran içeriklerin (sinema, tiyatro vb.) artırılması" önerileri yer aldı.

Sosyal mecralarda kişilerin ifade özgürlüğüne müdahale edenlere yönelik yaptırımların artırılarak yeni hak ihlali riskinin önlenmesi gerektiği vurgulanan bildirgede, çocukları doğrudan veya dolaylı yoldan olumsuz etkileyecek reklam ve çizgi dizilerin denetimlerinin artırılması, gerekli hallerde kısıtlama getirilmesi, çocuklara hitap eden görsel medya ve çizgi filmlerde çocuk haklarına yer verilmesi önerileri de getirildi.

Bildirgede, sosyal mecralarda çocuklar üzerinden prim yapılmasını önlemek için koruma politikalarının iyileştirilmesi gereğine de dikkat çekilerek kişisel verilerin, kişi, kurum ya da sosyal mecralarca paylaşılması durumunda verilerin korunması kapsamında gerekli tedbirlerin artırılmasının önemi vurgulandı.

Çocukların uğradıkları hak ihlalleri sonucunda şikayet sistemlerinin daha ulaşılabilir hale getirilmesi gerektiği aktarılan bildirgede, "İnternet ortamında paylaşılan bilgi ve haberler için kaynak filtreleme algoritmasının geliştirilmesi, sertifika programları gerçekleştirilmesi ve kaynak gösterilmeyen durumlarda siteye erişimin kısıtlanması." önerisinde bulunuldu.

Bildirgede, çevre konusunda ise şunlar kaydedildi:

"Sıfır atık eğitimlerine e-atığın da katılması. Geri dönüşüm tesislerinin ve denetimlerinin artırılması. Evdeki atıkların ayrıştırılması kültürünün topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılması. Yağ toplama merkezlerinin oluşturulması ve atık yağlardan enerji üretme konusunda girişimler yapılması. Yangın bölgelerinin ağaçlandırılması. Türkiye'de susuz tarımın arttırılması ve daha az su gerektiren tarım ürünlerinin ekiminin teşvik edilmesi. Fosil yakıt tüketiminin azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması. Sıfır Karbon Projesi'nin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması. Plastiğin geri dönüştürülemeyen kısımlarının bisiklet yollarının yapımında kullanılması ve bisiklet yollarının artırılması. E-Atığın geri dönüştürülmesi karşılığında ilgili kurum ve kuruluşlarca ve zincir marketlerce teşvik edilmesi. E-Atık toplama tesislerinin arttırılması. Denizlerdeki temizleme filtrelerinin arttırılması. Toplu taşıma araçlarının yenilenebilir enerji kullanılabilecek şekilde dönüştürülmesi ve toplu taşıma araçlarının ücretleri düşürülerek yaygınlaştırılması. Kağıt israfının sonlandırılması."