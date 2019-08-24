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40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu   

Malazgirt kutlamaları çerçevesinde Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı 40 geleneksel el sanatları ustası hünerlerini sergiliyor.  

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Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde buluşan geleneksel el sanatı ustaları renkli görüntüler oluşturdu. Ahlat’ta 1071 kutlamaları için kurulan alanda birbirinden farklı etkinlikler devam ederken, geleneksel el sanatları ise oldukça 

ilgi görüyor. Bastonculuktan sedef işlemeye, bakırcılıktan kalaycılığa kadar 40 el sanatı ustasının buluştuğu Ahlat’ta, 3 gün boyunca kutlamalar devam edecek. 

Bitlis Valisi Oktay Çağatay: 10 bin şehit atanın huzurundayız 

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde mehter konserinden, atlı okçulara, güreşlerden cirite kadar pek çok etkinlik gerçekleşiyor. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, burada yaptığı konuşmada “Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda tespit edilmiş 10 bin civarında atamızın, Sultan Alparslan’ın bize bu toprakları yurt etmek için şehadete eren yiğitlerin huzurundayız. Allah birliğimizi, dirliğimizi ve düzenimizi bozmasın. Bizlere buraları yurt edenlere Allah rahmet etsin.” ifadesini kullandı.      

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