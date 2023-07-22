İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2023 Cumartesi / 5 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,971
  • EURO
    29,9751
  • ALTIN
    1701.33
  • BIST100
    6687.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 40 ile yüksek sıcaklık uyarısı! Uzmanlar perşembe gününe işaret etti
Güncel

40 ile yüksek sıcaklık uyarısı! Uzmanlar perşembe gününe işaret etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 40 ile yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Bazı illerde 40 dereceyi bulacak sıcaklıklar nedeniyle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyarıldı. Çöl sıcaklarının etkili olduğu günlerde uzmanlar perşembe gününe işaret etti.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 11:09 - Güncelleme:
40 ile yüksek sıcaklık uyarısı! Uzmanlar perşembe gününe işaret etti
ABONE OL

Aşırı sıcak havalar tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Vatandaşların zor durumlar yaşamasına neden olan sıcaklıklar ile ilgili Meteoroloji'den kritik uyarı gördü. Tam 40 ilde hava sıcaklıklarının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin edilirken bazı illerde sıcaklıkların 40 derecenin de üzerine çıkması bekleniyor.

40 İLE AŞIRI SICAKLIK UYARISI

Meterololoji'den yapılan uyarıda, "Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

GÜNEŞİN ALTINDA 50 DERECE

İstanbul'da çöl sıcağı etkili oluyor. Sıcaklık öğle 33, gece dahi en düşük 26 derece olacak. Ankara kavurucu sıcak, 34 derece, İzmir 38, Bursa 35 dereceyi buluyor, Antalya'da 42 derece ile sıcaklık rekora yaklaşıyor. Marmara'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde. Güneşin altı 50 dereceye yaklaşıyor.

Öte yandan sıcaklıkların orman yangını tehlikesini artırdığı öğrenildi.

UZMANLAR PERŞEMBE GÜNÜNE İŞARET ETTİ

İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) İklim Bilimci Prof. Dr. Barış Önol, bu hafta sonu yaşanacak sıcak hava dalgasının ardından gelecek hafta perşembeden başlayacak başka bir dalga ile karşı karşıya kalınacağını açıkladı.

Küresel bir okyanus- atmosfer olayı olan ve Pasifik Okyanusu'nda, okyanus suyunun sıcaklıklarındaki değişkenlikler üzerine birbirinin zıttı karmaşık hava modellerinin oluştuğu ve tüm dünyayı farklı şekilde olumsuz etkileyen 'El Nino' nedenli aşırı sıcaklık artışları devam ediyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden iklim bilimci Prof. Dr. Barış Önol, bu hafta sonu yaşanacak sıcak hava dalgasından sonra gelecek hafta da perşembeden başlayacak başka bir dalga ile karşı karşıya kalınacağını belirtti. Prof. Dr. Önol, Sahra Çölü'nden Arap Yarımadası'na kadar sıcaklıkların 50 dereceye yaklaştığını, atmosferik sirkülasyonun bu sıcakları bölgeye taşıdığını kaydetti. Prof. Dr. Önol, "Denizler rekor denilebilecek kadar sıcak. Hiç uyum sağlayamayacağımız bir geleceğe doğru ilerliyoruz" diye uyardı.

  • yüksek sıcaklık uyarısı
  • dışarı çıkmama uyarısı
  • çöl sıcakları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.