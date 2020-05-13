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40 metre savrulup takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Karaman'da sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobil refüje çarpıp 40 metre savrulduktan sonra aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Sürücü Abdullah Şaşmaz (25), kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

DHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 01:47 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 01:47
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Kaza, saat 23.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Abdullah Şaşmaz yönetimindeki 70 DA 954 plakalı otomobil kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıktı. Orta refüje çarpan otomobil, yaklaşık 40 metre savrulduktan sonra aydınlatma direğine çarparak yol ortasında takla attı. Kazanın ardından sürücü koltuğunda şoka giren sürücü Abdullah Şaşmaz yoldan geçenler tarafından otomobilden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olmadığını belirten sürücü Abdullah Şaşmaz tedaviyi reddetti. Kazanın ardından trafiğe kapatılan yol aydınlatma direği ve devrilen otomobilin kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı. Sürücü Abdullah Şaşmaz gazetecilere olayın şokunda olduğunu ve kazanın nasıl olduğunu hatırlamadığını söyledi. 

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